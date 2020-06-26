شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الإصابات الجديدة بكورونا توقف رفع العزل في تكساس والان نبدء بالتفاصيل

أوقف حاكم ولاية تكساس مؤقتا إعادة فتح الولاية يوم الخميس مع تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والعلاج بالمستشفيات فيما سجلت البلاد رقما قياسيا جديدا في زيادة حالات الاصابة ليوم واحد.

وشهدت ولاية تكساس التي كانت في طليعة الجهود لإعادة فتح الاقتصادات المتضررة التي أغلقت في مواجهة جائحة فيروس كورونا، واحدة من أكبر القفزات في حالات الإصابة الجديدة، حيث أبلغت عن أكثر من 6000 في يوم واحد يوم الاثنين.

وقال الحاكم جريج أبوت، في بيان "هذا التوقف المؤقت سيساعد ولايتنا على تطويق الانتشار حتى نتمكن من دخول المرحلة التالية بفتح ولايتنا للأعمال بأمان".

وارتفعت الحالات في أنحاء الولايات المتحدة بما لا يقل عن 39818 يوم الخميس، وهي أكبر زيادة في يوم واحد للوباء.