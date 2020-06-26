اخبار العالم

أرقام الإصابات الجديدة بكورونا توقف رفع العزل في تكساس  

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الإصابات الجديدة بكورونا توقف رفع العزل في تكساس   والان نبدء بالتفاصيل

أوقف حاكم ولاية تكساس مؤقتا إعادة فتح الولاية يوم الخميس مع تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والعلاج بالمستشفيات فيما سجلت البلاد رقما قياسيا جديدا في زيادة حالات الاصابة ليوم واحد.

وشهدت ولاية تكساس التي كانت في طليعة الجهود لإعادة فتح الاقتصادات المتضررة التي أغلقت في مواجهة جائحة فيروس ، واحدة من أكبر القفزات في حالات الإصابة الجديدة، حيث أبلغت عن أكثر من 6000 في يوم واحد يوم الاثنين.

وقال الحاكم جريج أبوت، في بيان "هذا التوقف المؤقت سيساعد ولايتنا على تطويق الانتشار حتى نتمكن من دخول المرحلة التالية بفتح ولايتنا للأعمال بأمان".

وارتفعت الحالات في أنحاء الولايات المتحدة بما لا يقل عن 39818 يوم الخميس، وهي أكبر زيادة في يوم واحد للوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرقام الإصابات الجديدة بكورونا توقف رفع العزل في تكساس   لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا