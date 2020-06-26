وزيرة التضامن تحدد موعد عودة فتح الحضانات بضوابط وشروط





قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم الإعلان بعد غداً عن الشروط التى يجب توافرها فى الحضانات من أجل العودة للعمل بداية الشهر المقبل، مضيفة: "الشروط الآن تراجع قانونياً وتعرض على الجمعيات الأهلية الشريكة معانا، اللى هيقدر يلتزم بالإجراءات الصحية لأمن الأطفال والمشرفين أهلاً وسهلاً".

وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الخميس، أن الشروط لن تكون قاسية على الحضانات ولكنها ستضمن صحة الأطفال والعاملين بها، وتابعت:"مش عاوزين نعجز الحضانات ولا عوزين نخل بأمن الأولاد"

ولفتت الدكتورة نيفين القباج، أن عدد ساعات العمل بالحضانات سيتم تقليصه، بالإضافة إلى ضرورة توافر المواد الطبية والتعقيمية، وتابعت:"سوف نساعد الحضانات فى مواد التعقيم".