"تنمر وعنصرية".. سائق توك توك يرشق طفل سوداني بالحجارة .. "فيديو"

واقعة عنصرية جديدة تداولها مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها سائق توك توك يقوم بالتعدي على شاب سوداني ورشقه بالحجارة فى الشارع، ويظهر شخص أخر يقوم بتصوير مقطع الفيديو للواقعة فى مشهد يحمل حالة من السخرية والتنمر.

وكتب نور خليل أحد نشطاء المجتمع المدني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الولد ده اعتدى على طفل سوداني ماشي في أمان وموقف صاحبه يصوره فيديو وهو بيضحك عشان ينزله ويكتب عليه “واحد سوداني حلال يتعمل فيهم كده ولا لا عشان شايف أن جريمته العنصرية بالاعتداء على طفل سوداني هي نوع من أنواع الهزار والترويش وهتجيب فلورز”.

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وأضاف خليل: “من كام شهر فيه طالب سوداني تم الاعتداء عليه من مجموعة من الشباب في منطقته ولما انتشر الموضوع على السوشيال ميديا العيال اتقبض عليهم والرئيس استضاف الطفل في احد المؤتمرات، قولنا وقتها أن ده برغم انه خطوة إيجابية بس مش كفاية ومش حل وان الحلول في إيجاد قانون لحماية اللاجئين والمهاجرين من الاعتداءات واتاحة سبل للتقاضي حتى لو الوضع القانوني للضحية مش سليم وكمان حماية الناجين وهما بيقدموا شكاوي من أن يتم تهديدهم، وبعد ما الموضوع عدى اهل الطفل السوداني اتنازلوا عن القضية وتم الإفراج عن الجناة.

وأكد الناشط المجتمعي :”إحنا مش بنتكلم في حالة أو حالتين ومش الحل بس أن العيال دي يتقبض عليهم ويتم محاكمتهم، دي مشكلة عامة مواقف بتتكرر كل يوم مع عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين أصحاب البشرة السمراء اقلها الألفاظ العنصرية اللي بيسمعوها كل يوم، لازم يكون فيه تحرك حقيقي لإيجاد سبل قانونية للعدالة والانصاف والحماية للناجين، ده إلى جانب التوعية ومشاريع الدمج اللي لازم يتم التوسع فيها في المناطق اللي فيها لاجئين ومهاجرين”.