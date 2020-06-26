شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بشن حملات على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن احتكار بعض السلع ورفع أسعار، مطالبا بشن مزيد من الحملات على الأسواق لمنع هذه الظاهرة، وفى المقابل ضرورة أن يكون لدى المواطنين وعى كاف وعدم التكالب على السلع حتى لا يلجأ بعض التجار ضعاف النفوس بتخزين السلع ومن ثم يتم رفع أسعارها دون مبرر، على الرغم أن المخزون الاستراتيجى من كافة السلع آمن ويكفى لعدة شهور.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وشن حملات بشكل دورى، وتفعيل منظومة الشكاوى، حتى يكون المواطن شريك لمنع هذه الظاهرة، خاصة وأنه عنصر أساسى فى هذا الأمر، وضرورة أن يتم توقيع عقوبات مغلظة على كل تاجر تسول له نفسه رفع الأسعار أو احتكار السلع، على أن يتم توفير منافذ بديلة لبيع السلع بالأسعار الرسمية لإجبار هؤلاء على التراجع.

وناشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع، حتى لا يعطوا لهؤلاء الفرصة لرفع الأسعار وتخزينها لافتعال أزمة دون داعى، مؤكدا أن جميع السلع متواجدة، ولا داعى للتخزين، وبعد تخفيف إجراءات التعامل مع فيروس كورونا ستظل المحال العامة المختلفة تعمل طوال الأسبوع ولساعات طويلة مما يعنى عدم التزاحم أيضا للحفاظ على الصحة العامة.

الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أن جميع السلع الغذائية متوفرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وكذلك توفير منتجات اللحوم والدواجن ، كما يتم مد مخازن الجملة بالمنتجات أول بأول لتلبية احتياجات المواطنين.