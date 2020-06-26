ميليشيا الحشد تنتشر خارج المنطقة الخضراء ببغداد بعد اعتقال عناصر من "حزب الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلت "العربية/الحدث" عن مصادر، اليوم الجمعة، أن ميليشيا الحشد انتشرت خارج المنطقة الخضراء وسط بغداد، وذلك بعد ساعات قليلة من اعتقال القوات الأمنية لعناصر من كتائب "حزب الله" العراقي، وإحالتهم للتحقيق.
كما ذكرت المصادر أن المعتقلين كانوا يخططون لاستهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي. وكشفت عن تشكيل لجنة أمنية للتحقيق معهم.
وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون في الحكومة ومصادر شبه عسكرية إن قوات الأمن العراقية داهمت مقرًا لفصيل كتائب حزب الله المدعوم من إيران في جنوب بغداد، في وقت متأخر ليل الخميس واعتقلت أكثر من عشرة أعضاء.
وتعد هذه المداهمة الأكثر جرأة منذ سنوات من قوات الأمن العراقية ضد فصيل عسكري تدعمه طهران، التي يتهمها مسؤولون أميركيون بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأميركية ومنشآت أخرى في العراق.
ولاحقًا قدم مسؤولون حكوميون ومصادر شبه عسكرية روايات متضاربة لما حدث، خلال تلك المداهمة وبعدها، بحسب ما أفادت "رويترز".
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