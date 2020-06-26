انفجار طهران.. خزان غاز صناعي السبب

كشفت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، عن سبب الانفجار الضخم الذي هز شرقي العاصمة، وذلك بعد أن رصد شهود عيان ضوء برتقالي ساطع في سماء طهران.
خزان غاز
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الضوء الساطع سببه "انفجار خزّان غاز صناعي" بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة، ونقلت عن
وأضافت "أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات لعربات الإطفاء أو الإنقاذ".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، داود عبدي، للتلفزيون الحكومي إنانفجارا وقع في منشأة لتخزين الغاز في منطقة بها موقع عسكري حساس بالقرب من العاصمة طهران.
وأوضح عبدي أن الانفجار وقع في "المنطقة العامة" في بارشين، وليس في الموقع العسكري، حيث تعتقد أجهزة الأمن الغربية أن طهران أجرت تجارب تتعلق بتفجيرات قنابل نووية منذ أكثر من عقد من الزمان، ونفت إيران ذلك، مضيفا أن الحريق أُخمد ولم تقع إصابات.
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