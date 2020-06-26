شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: 100 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة السودانية (100) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في البلاد إلى (9084) حالة، في حين تم تسجيل (3) حالة وفاة. وتماثل (106) حالة للشفاء، وذلك حسب آخر إحصائية نشرتها وكالة الأنباء السودانية (سونا).

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