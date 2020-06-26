شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تعتزم إعادة إغلاق العاصمة بسبب زيادة الإصابات والان نبدء بالتفاصيل
وسيتم السماح لسكان البلديات الـ 19 المتضررة في منطقة العاصمة بالخروج من المنازل من أجل التسوق والذهاب للعمل أو لطبيب فقط.
وخلال هذا الوقت، سيتم السماح فقط بتجمعات لا تزيد على خمسة أشخاص في المناطق المتضررة.
ولم تتأثر المناطق في وسط لشبونة.
وقال كوستا للصحفيين: "الطريقة الفعالة الوحيدة للسيطرة على الجائحة هي الإبقاء على الأشخاص في المنازل أطول فترة ممكنة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وجميع معايير الحماية والنظافة".
وكانت منطقة لشبونة هي الأكثر تضررا من فيروس كورونا منذ تفشي الجائحة، بتسجيل نحو 18 ألف إصابة.
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