الارشيف / اخبار العالم

البرتغال تعتزم إعادة إغلاق العاصمة بسبب زيادة الإصابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تعتزم إعادة إغلاق العاصمة بسبب زيادة الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، أمس الخميس، أنه من المقرر أن تعود أجزاء واسعة من منطقة لشبونة الكبرى إلى الإغلاق لمدة أسبوعين اعتبارا من الأربعاء المقبل، بسبب تسجيل زيادة في عدد الإصابات بفيروس المستجد.

وسيتم السماح لسكان البلديات الـ 19 المتضررة في منطقة العاصمة بالخروج من المنازل من أجل التسوق والذهاب للعمل أو لطبيب فقط.

وخلال هذا الوقت، سيتم السماح فقط بتجمعات لا تزيد على خمسة أشخاص في المناطق المتضررة.

Advertisements

ولم تتأثر المناطق في وسط لشبونة.

وقال كوستا للصحفيين: "الطريقة الفعالة الوحيدة للسيطرة على الجائحة هي الإبقاء على الأشخاص في المنازل أطول فترة ممكنة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وجميع معايير الحماية والنظافة".

وكانت منطقة لشبونة هي الأكثر تضررا من فيروس كورونا منذ تفشي الجائحة، بتسجيل نحو 18 ألف إصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرتغال تعتزم إعادة إغلاق العاصمة بسبب زيادة الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا