شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة المكسيكية: سجلنا 736 حالة وفاة و6077 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الخميس، عن وفاة 736 شخصا بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 25060 حالة.

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وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 6077 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 202951 حالة إصابة.

ويعد ذلك ارتفاعا في الإصابات بعد أن وثقت 5 آلاف و437 إصابة جديدة بالفيروس، فيما لم تتجاوز ما تم تسجيله يوم الثلاثاء، حيث تم توثيق إصابة 6288 شخصا.

يذكر أن المكسيك كانت تسجل منذ فترة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة، بالإضافة إلى مئات الوفيات يوميا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم.