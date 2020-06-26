شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير التعليم عن خطة الوزارة لبناء مدارس جديدة فى الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن المدارس المستهدف بنائها خلال العام المالى الجديد، مؤكدا أن هناك العديد من المدارس التى صدر لها قرارات إزالة، ولم يتم إعادة بنائها مرة أخرى، سواء لعدم تطابق اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية عليها أو لعدم توافر الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى أن هناك عددا من المحافظات التى يوجد بها كثافة طلابية عالية مما يستوجب التوسع فى أعداد المدارس لحل هذه الأزمة، وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير الذى تحظى به منظومة التربية والتعليم.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع جدول زمنى للانتهاء من إعادة بناء بعض المدارس على مستوى الجمهورية وفقا للحاجة الضرورية، بالإضافة للتوسع فى إنشاء المدارس فى القرى المحرومة، وأن التى تعانى من الكثافة، مؤكدا أن تطوير منظومة التعليم يعتمد على عدد من المحاور أبرزها الاهتمام بالبنية التحتية حتى تكون مؤهلة لتطبيق الأساليب الحديثة، سواء التعليم عن بعد أو الوسائل التكنولوجية الحديثة.

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وطالب عضو البرلمان، أن يكون هناك حصر شامل بكافة المدارس التى صدر لها قرارات إزالة، بالإضافة للقرى المستهدف بناء مدارس جديدة بها، ومن ثم يتم توجيه جزء من الاعتمادات المالية فى الموازنة العامة للعام المالى لهذا الغرض.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.

ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.