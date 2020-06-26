يونيسيف: نقص أموال المساعدات يدفع أطفال اليمن إلى حافة المجاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الجمعة، من أن نقصا هائلا في أموال المساعدات الإنسانية باليمن، يمكن أن يدفع ملايين الأطفال في البلد الذي يمزقه الحرب إلى حافة المجاعة، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة في بيان أنه يمكن أن يرتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ممن هم دون سن الخامسة في اليمن إلى ما مجموعه 2.4 مليون طفل بنهاية العام الجاري، أي ما يقرب من نصف جميع الأطفال دون سن الخامسة في البلاد ، وهو ما يمثل زيادة بنحو 20%.

وأضافت أن عددا إضافيا قدره 6600 طفل دون الخامسة يمكن أن يتعرضوا للموت من أسباب يمكن الوقاية منها بحلول نهاية العام.

وبحسب اليونيسيف، فإنه بعد سنوات من النزاع، فإن نصف المرافق الصحية فقط تعمل، في ظل نقص كبير في الأدوية والمعدات والأطقم الطبية.

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وأوضحت أن نقص المياه وسوء أوضاع خدمات الصرف الصحي يؤجج انتشار مرض كوفيد-19 في البلد العربي الفقير.



وحذرت من أنه إذا لم يتم توفير 54 مليون دولار لخدمات الصحة والغذاء بحلول نهاية أغسطس، سيكون هناك نحو 23 ألفا و500 طفل من الذين يعانون من سوء التغذية، عرضة للوفاة.

وقالت سارة بيسولو نيانتي، ممثلة اليونيسف في اليمن: "لا يمكننا المبالغة في حجم هذا الوضع الطارئ لأن الأطفال - في ما هو بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم - يكافحون من أجل البقاء مع تفشي كوفيد-19".

وأضافت: "إذا لم نتلق تمويلا عاجلا، سيتم دفع الأطفال إلى حافة المجاعة وربما يموتون".