رئيس البرازيل يلمح لإصابته بـ"كورونا"

قال رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، إنه ربما أصيب بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق وإنه قد يخضع للفحص مرة أخرى، بعد أن جاءت نتائج فحوص سابقة سلبية قبل أسابيع.

وأوضح بولسونارو أن نتائج تحاليله جاءت سلبية مرتين، لكنه خاض معركة مع المحاكم لمنع نشر نتائج فحوص المستشفى، الأمر الذي أثار

تساؤلات بشأن إن كان أصيب بالمرض أملا.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بـ1228114 حالة، والثانية أيضا من حيث الوفيات من جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة بـ54971 حالة.

Advertisements

ويواجه الرئيس البرازيلي، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة

الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

ومساء الخميس، أعلنت البرازيل تسجيل 1141 وفاة و39483 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 39483 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1228114.