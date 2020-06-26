كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة فارس الإيرانية، أن الانفجار الذي حدث قبل قليل، وقع قرب منشآت لوزارة الدفاع.

وقع قبل قليل، انفجار في قاعدة عسكرية، شرق طهران، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الانفجار من المحتمل أن يكون قد طال منشأة بارشين النووية الإيرانية، وهي منشأة بارشين شديدة التحصين ولا يسمح بدخولها إلا للعسكريين.

في السياق، اعترف إعلام الحرس الثوري الإيراني، بوقوع انفجار رهيب في طهران، بينما قال التلفزيون الرسمي، إن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع شرق طهران، موضحا أن الانفجار وقع قرب موقع عسكري حساس.