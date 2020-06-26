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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قوات الأمن العراقية تداهم مقر فصيل موالي لإيران جونب بغداد والان مع التفاصيل
الجمعة 26 يونيو 2020
صورة أرشيفية
قال مصدران في الحكومة العراقية إن قوات الأمن داهمت مقر فصيل تدعمه إيران جنوبي بغداد في وقت متأخر يوم الخميس وصادرت صواريخ واعتقلت ثلاثة من قادة الفصيل.
وأضاف المسؤولان أن الفصيل المستهدف هو كتائب حزب الله، الذي تدعمه إيران وتتهمه الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في العراق.
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