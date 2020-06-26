رئيس البرازيل: أعتقد أني أصبت بفيروس كورونا رغم أن تحاليلي سلبية

الجمعة 26 يونيو 2020

جايير بولسونارو

قال رئيس البرازيل جايير بولسونارو، اليوم الخميس، إنه ربما أصيب بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق وإنه قد يخضع للفحص مرة أخرى، بعد أن جاءت نتائج فحوص سابقة سلبية قبل أسابيع.

وقال بولسونارو إن نتائج تحاليله جاءت سلبية مرتين لكنه خاض معركة مع المحاكم لمنع نشر نتائج فحوص المستشفى، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن إن كان أصيب بالمرض أم لا.