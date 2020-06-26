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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل: أعتقد أني أصبت بفيروس كورونا رغم أن تحاليلي سلبية والان مع التفاصيل
الجمعة 26 يونيو 2020
جايير بولسونارو
قال رئيس البرازيل جايير بولسونارو، اليوم الخميس، إنه ربما أصيب بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق وإنه قد يخضع للفحص مرة أخرى، بعد أن جاءت نتائج فحوص سابقة سلبية قبل أسابيع.
وقال بولسونارو إن نتائج تحاليله جاءت سلبية مرتين لكنه خاض معركة مع المحاكم لمنع نشر نتائج فحوص المستشفى، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن إن كان أصيب بالمرض أم لا.
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