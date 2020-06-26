شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يشكك بنتائج فحوصات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس البرازيل جايير بولسونارو أمس الخميس إنه ربما أصيب بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق وإنه قد يخضع للفحص مرة أخرى، بعد أن جاءت نتائج فحوص سابقة سلبية قبل أسابيع.

وقال بولسونارو إن نتائج تحاليله جاءت سلبية مرتين لكنه خاض معركة مع المحاكم لمنع نشر نتائج فحوص المستشفى، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن إن كان أصيب بالمرض أم لا.