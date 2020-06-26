شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم شرق طهران.. والسلطات تحقق والان نبدء بالتفاصيل

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة بأن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في الشطر الشرقي من العاصمة طهران. وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولتها مواقع إخبارية محلية ما يحتمل أن يكون انفجارا بضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان. وقالت مصادر لقناة العربية من المحتمل أن يكون الانفجار طال منشأة بارشين النووية الإيراني. ومنشأة بارشين شديدة التحصين ولا يسمح بدخولها إلا للعسكريين.

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