شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تداهم مقر فصيل مدعوم من إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدران في الحكومة العراقية إن قوات الأمن داهمت مقر فصيل تدعمه إيران جنوبي بغداد في وقت متأخر اليوم الخميس وصادرت صواريخ واعتقلت ثلاثة من قادة الفصيل.

وأضاف المسؤولان أن الفصيل المستهدف هو كتائب حزب الله، الذي تدعمه إيران وتتهمه الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في العراق.