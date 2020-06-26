شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: أردوغان يواصل حشد المرتزقة والسلاح في مصراتة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المسماري في كلمته المتلفزة الأسبوعية، مساء «الأربعاء»، أنه تم رصد قطع عسكرية بحرية تركية قبالة سواحل ليبيا الغربية أكثر من مرة، متهمًا أردوغان بالعمل لصالح أجهزة استخبارات من دون أن يسميها ويتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا.
وكان موقع «إيتاميل رادار» الذي يرصد نشاط الطائرات كشف عن وصول دفعة حديثة من الطائرات التركية إلى ليبيا، ونشر صورًا لعودة طائرتين من نوع «C-130E» من مصراتة إلى إسطنبول.
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