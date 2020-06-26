صواريخ واعتقال قيادات.. الأمن العراقي يداهم مقر "حزب الله"

قال مصدران في الحكومة العراقية، الجمعة، إن قوات الأمن داهمت مقر فصيل تدعمه إيران جنوبي بغداد في وقت متأخر وصادرت صواريخ واعتقلت 13 عنصرا بينهم 3 من قادة الفصيل.



وأضاف المسؤولان أن الفصيل المستهدف هو مليشيا حزب الله العراقي، الذي تدعمه إيران وتتهمه الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى بالعراق.

وقال مسؤول حكومي، إن أحد القادة الثلاثة المحتجزين في المداهمة إيراني. وقال إن قوات خاصة عراقية من جهاز مكافحة الارهاب نفذت المداهمة.

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وفي مارس/آذار الماضي، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينث ماكينزي أن مليشيا حزب الله العراقي تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي شمال بغداد.

وقال ماكينزي في تغريدة على تويتر: "لدينا معلومات تؤكد أن كتائب حزب الله العراقي قامت بالهجمات الصاروخية على معسكر التاجي التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أعضاء التحالف وإصابة أربعة عشر آخرين".

وأوضح أن الكتائب شنت 12 هجوماً صاروخياً على قوات التحالف خلال الأشهر الستة الماضية.