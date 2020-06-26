عاجل.. وزارة الدفاع الإيرانية تكشف سبب الانفجار الذي هز طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الجمعة، إن الانفجار الذي وقع في شرق طهران ناتج عن انفجار مخزن للغاز الطبيعي في منطقة بارتشين ولم يتسبب بوقوع إصابات.

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وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارا ضخما هز منطقة شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجار كبير، شرقي طهران، أعقبه ضوء برتقالي في السماء.

من جانبه، قال التلفزيون الرسمي إن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في شرقي طهران.

بدوره، أكد موقع "نور نيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحادث لا يرتبط إطلاقا بالنشاطات العسكرية الإيراني.