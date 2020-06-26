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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قوات الأمن العراقية تداهم مقر فصيل موالي لإيران جونب بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
قال مصدران في الحكومة العراقية إن قوات الأمن داهمت مقر فصيل تدعمه إيران جنوبي بغداد في وقت متأخر يوم الخميس وصادرت صواريخ واعتقلت ثلاثة من قادة الفصيل.
وأضاف المسؤولان أن الفصيل المستهدف هو كتائب حزب الله، الذي تدعمه إيران وتتهمه الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في العراق.
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