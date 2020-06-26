شكرا لقرائتكم حرض على "العربية" فانسحب الصحفيين.. غضب من برلماني تونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انسحب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من المؤتمر الصحفي الذي عقدته كتلتا قلب تونس وائتلاف الكرامة الخميس، على خلفية تحريض رئيس كتلة الكرامة الداعم لحزب النهضة سيف الدين مخلوف على بعض القنوات العربية الغائبة عن تغطية المؤتمر.

وقال في بداية كلمته، "مرحبا بكل وسائل الاعلام المحلية والدولية بما في ذلك القنوات الغائبة عن المؤتمر الصحفي، واخص بالذكر قنوات العربية والحدث"، ما اثار ضحك زملائه من النواب الحاضرين.

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في المقابل، اعتبر الإعلاميون الحاضرون أن ما قاله مخلوف غير مضحك ويتضمن تحريضا على زملائهم، وقرّروا الانسحاب من المؤتمر الصحفي، ما أدى إلى ارتباك المتحدث وتلعثمه.

يذكر أن كتلة حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وهو (تيار متشدد) كان قد عقدا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة، وذلك على هامش الجلسة العامة التي خصصها البرلمان لمحاورة الياس الفخفاخ حول مائة يوم الاولى من عمله.