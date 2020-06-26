شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية البرلمان: من يشعر بأى آثار تعب لا يذهب للصلاة في المسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرحمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، لابد من تشديد الرقابة خلال عودة فتح المساجد بالمحافظات اليوم السبت، وذلك لمتابعة الإجراءات المتبعة للوقاية التى أعلنت عنها الحكومة ووزارة الأوقاف، وذلك لمنع انتشار الفيروس القاتل، لافتا إلى أن هناك دورا كبيرا على المواطنين باتباع كافة التعليمات اللازمة وعدم التزاحم فى المساجد، لمنع انتشار الفيروس. وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح لليوم السابع، أن من سيذهب إلى المسجد لابد أن يتبع كافة الاجراءات واحضار سجادة للصلاة، والتباعد بين المواطن والاخر، وعدم السلام ، وذلك حتى لا ينتشر الفيروس، إضافة إلى أن من يشعر باى اثار للتعب او المرض فلا يذهب إلى المسجد حفاظا على نفسه والآخرين .

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