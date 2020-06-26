شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ يتهم وزير الداخلية التركى وعناصر الشرطة بممارسة التعذيب والان مع تفاصيل الخبر
واشارت الصحيفة المعارضة إلى أن بالكان تقدم بالبلاغ على خلفية عرقلة الشرطة مسيرة رؤساء نقابات المحاماة التي انطلقت تحت عنوان “مسيرة الدفاع” من عدة مدن صوب العاصمة أنقرة، للتعبير عن معارضتهم سعي الحكومة لتعديل قانون المحاماة ونظام انتخابات النقابات.
كانت الشرطة التركية اوقفت المسيرة يوم الإثنين الماضي على بعد 300 متر من مدينة أنقرة ودفعتهم للانتظار لمدة 20 ساعة بين حواجز الشرطة في موقع بناء يقع على مدخل أنقرة من الطريق الواصل مع مدينة أسكيشهير، بزعم عدم حصولهم على تصريح من والي المدينة.
وأوضح بالكان في البلاغ أن قوات الشرطة عرقلت المساعدات التي تم إرسالها على الرغم من هطول الأمطار ولم يسمح حتى لرؤساء نقابات المحاماة بالذهاب إلى المرحاض.
وأفاد بالكان أن الشرطة قيدت حرية رؤساء نقابات المحاماة بمحاوطتهم ومارست التعذيب وسوء المعاملة بحقهم بمنعهم من تلبية احتياجاتهم وتلقي المساعدات التي تم إرسالها لهم.
وشدد بالكان على ضرورة تفعيل السلطات للبلاغ المقدم، مشيرا العالم بأسره شاهد على المعاملة التي تعرض لها رؤساء نقابات المحاماة، وطالب بضرورة معاقبة من أصدروا هذه التعليمات المنافية للدستور ومن قاموا بتنفيذها.
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