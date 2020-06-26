"الزفة تحولت مأتم".. مصرع سيدة ونجاة نجل شقيقها في سقوط سيارة بـ"ترعة الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة مصرعها غرقا؛ إثر انقلاب سيارة بترعة المريوطية جنوب محافظة الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى العقيد محمد نشأت مأمور قسم شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط سيارة في ترعة المريوطية ووجود متوفاة ومصاب بالقرب من قرية شبرامنت.

وجه العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بسرعة انتقل قوة من القسم تنسيقا مع فرقة الجنوب تحت إشراف العقيد أحمد نجم، مفتش القطاع.

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التحريات والمعاينة التي أجراها ضباط مباحث أبو النمرس برئاسة الرائد محمد داوود توصلت إلى أنه أثناء سير سيارة يقودها شخص رفقة عمته بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها وسقوطها بمجرى ترعة المريوطية.

وأسفر الحادث عن مصرع السيدة في الخمسينات من العمر، ونجاة نجل شقيقها، وتم الاستعانة بمعدات الحي لرفع حطام السيارة، وتم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

شهود عيان أفادوا بأن السيارة كانت ترافق زفة عروسين، مؤكدين أن شهامة قاطني القرية حالت دون وفاة مرافق السيدة، إذ أسرعوا لإنقاذه، نافين تعرض العروسين لأي ضرر.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصريح بالدفن.