مقترح برلماني لإنشاء شركة قابضة لاستثمار أموال العائدين من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

توجهت منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزيرتي الهجرة والتخطيط، لإنشاء شركة قابضة للمصريين العائدين من الخارج لاستثمار أموالهم في مصر.

وقالت النائبة، في مقترحها: "يمثل المصريون العائدون من الخارج قيمة لا يمكن تجاهلها خاصة إذا تم استغلال العوائد المادية التي يحققونها في ضخ استثمارات جديدة داخل مصر، حيث أن من بينهم رجال أعمال وأصحاب مشروعات كبرى في الدول العائدين منها، وبالتالي لابد من إجراء دراسات وبحوث حول سبُل دمجها وتوفير فرص عمل لها في مصر".

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وأشارت "الشبراوي"، إلى ضرورة الاستفادة من طاقات المصريين العائدين من الخارج، وتوظيفها بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد، وتشجيعهم على إقامة المزيد من المشروعات الخاصة بهم مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأكدت أهمية أن تسعى الحكومة إلى جذب رؤوس أموال المصريين العائدين من الخارج، وعقد ندوات معهم، والرد على استفساراتهم و إمدادهم بجميع المعلومات والبيانات والمؤشرات الاقتصادية و طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المستهدفة، وعرض التسهيلات المقدمة لهم من جانب الحكومة.

وتابعت: "إنشاء شركة قابضة للعائدين من الخارج لاستثمار أموالهم في مصر، ستكون بمثابة وعاء آمن لاستثمار أموالهم، بعيدًا عن المخاطر، و سيساهم في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد".