طلب إحاطة بشأن استمرار الالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة البيئة، لاستمرار الالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية الساعة التاسعة ومواعيد إغلاق المطاعم و الكافيهات والقهاوى العاشرة مساء، واستمرار وسائل النقل العامة حتى منتصف الليل مع تعديل تلك المواعيد خلال أيام بداية العطلة الأسبوعية، و مدها ساعة آخرى وذلك للحفاظ على التحسن الكبير في جودة الهواء والحفاظ على صحة المواطنين، والحفاظ على التحسن الملحوظ حاليا في ميزان العجز التجاري والذي يرجع إلى انخفاض واردات منتجات البترول نتيجة فرض حظر التجوال.

وقال "حجازي" في بيان له، إن هناك مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ تشهده البلاد حاليًا في درجة نقاء الهواء وانعكاسها على صحة المواطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تراجع نسبة التلوث الهواء في مصر خلال الثلاثة أشهر الماضية بعد تطبيق فرض حظر التجوال، حيث تحسنت جودة الهواء في القاهرة الكبرى بنسبة 36% و في المدن الساحلية و الدلتا بنسبة تزيد على40%، مؤكدًا أن السبب في هذا الانخفاض هو عدم تعرض مصر لأطنان الملوثات التي كانت تنفثها وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة.

Advertisements

وتابع: "حافلة النقل العام الواحدة تنفث في السماء نحو 10 أطنان من الانبعاثات الكربونية والعوادم سنويا، كما أن الطائرات تنفث كميات هائلة من عوادم الوقود خلال عمليات الإقلاع والهبوط داخل المطارات خاصة أن كثير من مطارات الجمهورية تقع داخل أو على أطراف المدن المكتظة بالسكان، مما يوجب إعادة النظر في مواقيت اقلاع و هبوط الطائرات خاصة بتلك المطارات التي تقع داخل المدن الكبرى أطرافها.

وأضاف: "بصفة عامة، تشير وزارة الصحة إلى أن نحو مليوني مواطن يرتادون عيادات الأمراض الصدرية والتنفسية سنويًا على مستوى الجمهورية بسبب أن تسعة من بين كل 10 مواطنين يتنفسون هواءً سيئا بسبب الملوثات.

وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية أشارت إلى وجود تحسن ملحوظ في عجز الميزان التجاري بنسبة 30% خلال فترة فرض ساعات الحظر، مشيرًا إلى أنه بالنظر لأسباب انخفاض العجز يلاحظ انخفاض كبير في استيراد منتجات البترول بنسبة 70% والبترول الخام بنسبة 46%، والسبب الرئيسي لتلك الانخفاض الكبير هو عدم سير وسائل النقل الجماعي و الخاص لفترات مختلفة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وقال إنه على الرغم من ظهور بعد التأثيرات النفسية السلبية الناجمة عن فرض ساعات الحظر، إلا أنه تلاحظ تحسن ملحوظ فى التواصل و الترابط الأسري بين أفراد العائلة الواحدة بين الأسر التى تقبلت فرض حظر التجول بصدر رحب و حاولت أن تستفيد من هذه الأوضاع ايجابيا، مطالبا بضرورة أن ننتهز الفرصة و نحافظ على تلك النتائج الإيجابية على مستوى الأثر البيئى و الأثر الطبى و الأثر الاقتصادي وأخيرا الأثر الاجتماعي.