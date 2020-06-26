وزير المالية المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير المالية المكسيكي، أرتورو هيريرو، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال هيريرو، في تغريدة نشرها مساء اليوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر": "تم إبلاغي الآن بأن نتائج فحص خاص بـCOVID-19 خضعت لهأعطى نتائج إيجابية. لدي أعراض ضئيلة جدًا، وأعتبر من هذه اللحظة داخل العزل الصحي وسأواصل العمل من البيت".
وتشهد المكسيك في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا بالإصابات والوفيات بفيروسكورونا المستجد وسط تزايد الانتقادات الموجهة إلى رئيس حكومة البلاد، لوبيس أوبرادور، بسبب تعامله مع الجائحة التي شنت ضربة موجعة إلى اقتصاد البلاد.
وتعتبر المكسيك الدولة الـ11 عالميًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ196847 حالة، كما تحتل المرتبة الـ7 من حيث حصيلة الوفيات بالمرض بـ24324 حالة.
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