موسكو: توريد الولايات المتحدة أسلحة لأوكرانيا سيؤدي لتدهور النزاع

أكدت روسيا أن توريد الولايات المتحدة أسلحتها للقوات الأوكرانية سيؤدي إلى تدهور النزاع السياسي العسكري في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ولفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فيتصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس إلى بيان أصدره المكتب الإعلامي لسفارة الولايات المتحدة لدى كييف أكد خلاله تزويد أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية أمريكية، بما في ذلك منظومات صواريخ مضادة للدبابات بمبلغ عام يصل لـ60 مليون دولار.
وقالت المتحدثة الروسية إن حضور العسكريين الأمريكيين التدريبات العسكرية في أوكرانيا يتناقض مع "مجموعة إجراءات مينسك" الخاصة بتسوية النزاع في دونباس، التي تنص على سحب كل القوات الأجنبية من الأراضي الأوكرانية.
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