الجيش الوطني الليبى يطالب الدول العربية بدعمه في مواجهة تركيا والإرهاب

طالب الجيش الوطني الليبي في بيان جميع الدول العربية بدعمه في مواجهة تركيا والإرهاب، وذلك وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم في نبأ عاجل منذ قليل اليوم الخميس.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن تركيا تسعى للسيطرة على ثرواتنا ونهبها لمعالجة أزماتها الاقتصادية الخانقة في تحد لإرادة الليبيين والسيادة الوطنية ودول الإقليم
وتابع متحدث الجيش الليبي:" أننا نحيي أشقاءنا في الدول العربية الذين استشعروا خطر التنظيمات الإرهابية في طرابلس، ونحيي موقف مصر المعبر عن موقف الأمة العربية".
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