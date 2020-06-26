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روسيا تعلن عن تسجيل 25 حاله وفاة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت روسيا  25 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس مقابل 12 حالة وفاة تم رصدها أمس الأربعاء، وذلك حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25 حالة جديدة، مشيرا إلى أن

الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص إيجابية خاصة بالعدوى.

 

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3694 شخصا، بعد أن كانت 3669 في الإحصائية السابقة.

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ويشير هذا العدد إلى ارتفاع كبير لمؤشر الوفيات

بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي مقارنة مع الإحصائيات السابقة، وسجلت في المدينة حسب بيانات يوم 22 يونيو 26 حالة، وفي 23 يونيو 14، وفي 24 يونيو 12.

 

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 217791 إصابة مؤكدة، بينها 142194 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

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