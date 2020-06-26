21 وفاة جديدة إثر فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي العدد 29752 وفاة في فرنسا

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 29752 شخصا.

وأشارت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إلى أن عدد المصابين بالفيروس، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات مستمر بالانخفاض.

وانخفض عدد المصابين بواقع 158 شخصا خلال اليوم الأخير، ليصل إلى 9141 شخصا الخميس.

كما تراجع عدد المصابين بغرف العناية المركزة بواقع 7 أشخاص منذ أمس الأربعاء، ليصل إلى 651 مريضا.

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يذكر أن فرنسا سجلت خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا عالميا، لكن معدلات انتشار الفيروس تراجعت بشكل ملحوظ منذ وصولها إلى الذروة في آذار ونيسان الماضيين، وقد بدأت السلطات بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.

وأعلنت الحكومة الفرنسية سابقاً أنها تأمل بأن تضع في 10 يوليو المقبل، حدا لحالة الطوارئ الصحية السارية في البلاد منذ نهاية مارس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددة على “تطور الوضع الصحي الإيجابي في المرحلة الراهنة”.

وقال مكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب في بيان، إن “هذا الخروج من حالة الطوارئ الصحية ينبغي أن ينظم بشكل صارم وتدريجي”.

و”لهذا فإن رئاسة الحكومة ستحيل إلى مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروع قانون يجيز لها بأن تفرض مجددا، عند الاقتضاء وخلال فترة أقصاها 4 أشهر، قيودا على حركة النقل العام، أو أن تحد من بعض التجمعات أو تمنعها بالكامل أو أن تغلق أبواب بعض المؤسسات أمام الجمهور”.