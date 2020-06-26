كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بحيرة لالو لالو.. سحر الطبيعة المدفون وسط غابة داخل جزيرة بالمحيط الهادئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشاهد جزيرة في المحيط الهادئ داخلها غابة كثيفة ويتوسط الغابة بحيرة زرقاء، هذه ليست لوحة فنية رسمها فنان أو جزء من رواية كاتب، وإنما هي لوحة أبدعها المولى سباحنه وتعالي من الطبيعة البكر في جزيرة واليس بالحيط الهادئ.

تعتبر البحيرة جزء من جزيرة واليس وهي جزيرة استوائية تتبع فرنسا، يبلغ عدد سكانها ١٢ الف نسمة ويتحدثون الفرنسية ويقيمون بالمسيحية الكاثوليكية، وتبلغ مساحتها ٢٧٤ كم، والعملة الرسمية هي الفرانك الباسفيكي.

بدا معرفة الاوروبيبن بالجزر مع الهولنديين والبريطانيين ووصل المبشرين الفرنسيين عام ١٨٣٧، وطلبت ملكة يوفيو الحماية الفرنسية فوقعت مع فرنسا معاهدة حماية في ٥ أبريل ١٨٤٢ وتبعها ملوك السيجاف والألو فوقعت معهم فرنسا معاهدة في ١٦ فبراير ١٨٨٨، وفي عام ١٩١٧ تحولت لمستعمرة، وعام ١٩٥٦ صوت السكان المحليين على ان يصبحوا من ارض ما وراء البحار الفرنسية.

وتعتبر بحيرة "لالو لالو" بحيرة فوهة بركانية تحيط بها غابة إلى الجنوب الغربي من جزيرة واليس في المحيط الهادئ، وتعتبر أكبر بحيرة في الجزيرة، تقع قبالة الطريق 1 بين قرية "أهوا"، وهي وهي دائرة مثالية تقريبًا، ومقصد لكل سائحي الجزيرة، وتدور حولها للأساطير المحلية في واليس وفوتونا.

تبدأ الرحلة لبحيرة "لالو لالو" من قرية "أهوا" على الساحل الغربي، لتمر بالبساتين الضخمة المليئة بالموز، وجوز الهند، والبابايا، قبل الوصول إلى الغابة الكثيفة، والتي تتميز بأشجارها الجميلة، فالغابة المحيطة غير مأهولة بالطيور الاستوائية والثعالب الطائرة التي تطير بانتظام على ارتفاع منخفض فوق البحيرة.

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