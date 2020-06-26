كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة الفرنسية ترصد وفيات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 29752 شخصا.

يذكر أن فرنسا سجلت خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا عالميا، لكن معدلات انتشار الفيروس تراجعت بشكل ملحوظ منذ وصولها إلى الذروة في مارس وأبريل الماضيين، وقد بدأت السلطات بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.