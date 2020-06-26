شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجار قوي شرق العاصمة الإيرانية طهران والان مع التفاصيل

الجمعة 26 يونيو 2020 موقع الانفجار تحدث ناشطون إيرانيون عن سماع دوي انفجار في منطقة سرخة حصار شرق طهران. Advertisements بدورها نقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن مصادر غير رسمية سماع صوت انفجار ضخم شرق طهران. ومنطقة سرخه حصار التي تحدث عنها الناشطون تقع قرب منطقة بارشين التي تضم موقع بارشين العسكري و معامل للصناعات الدفاعية. وأضافت وكالة “مهر” إن سكان بلدتي بومهن و برديس شرق طهران سمعوا الانفجار دون تقديم معلومات إضافية.

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