عاجل.. مجلس الأمن يحدد الأثنين المقبل لمناقشة سد النهضة الأثيوبي 

الجمعة 26 يونيو 2020

صورة أرشيفية

كشفت شبكة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن إعلان مجلس الأمن عبر الرئاسة الفرنسية، تحديد يوم الاثنين القادم لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

يأتي ذلك بعد أن حولت مصر ملف سند النهضة إلي مجلس الأمن للفصل في الخلاف بين البلدين بشأن شروط وقواعد ملء وتشغيل السد.