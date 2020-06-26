ماذا قال الملحق الطبي في سفارة اليمن في بومباي عن أولى رحلات طيران الخطوط الجوية اليمنية؟

الخميس 25 يونيو 2020

دشنت أولى رحلات طيران الخطوط الجوية اليمنية لنقل العالقين من الهند إلى اليمن.



وقال الملحق الطبي في سفارة اليمن في بومباي المستشار الدكتور رفعت سالم باصريح، "الحمد لله الترتيبات كانت منظمة وسارت بكل سلاسة حسب الخطة الموضوعةمن قبلنا وقد تم اليوم الخميس ٢٥ يونيو تسفير ١٥٠ راكب إلى مدينة عدن ومنها إلىمدنهم وقراهم، وغدا كذلك يوم الجمعة سيتم سفر عدد ١٥٠ راكب".وأوضح: بهذا يكون إجماليالمسافرين ٣٠٠ شخص ومن بينهم أطفال ورضع، سيعودون إلى أرض الوطن بعد استكمالفحوصاتهم جميعا، بحيث لا يتجاوز فحص مسحة البي سي ار ٧٢ ساعة قبل السفر، وبالتأكيدسنواصل ترتيب كشوفات البقية الباقية من الأخوة المواطنين المقيمين بمدينة بانجلورخلال الأيام القليلة القادمة البالغ عددهم حوالي ٧٠٠ مواطن عالق.

وعن رسالته للمسافرين قال الدكتور باصريح، هي أربعة رسائل مرتبطة ببعضها:أولا: نطلب منهم المعذرة لأي تقصير، لقد بلدنا جهدنا لخدمتهموتسهيل أمرهم، ولكن هذا الجهد للأسف صاحبه بعض الأخطاء، الكمال لله سبحانهوتعالى.

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ثانيا: نرجو منهم الالتزام بقواعد السلامة الشخصية والجماعية، منالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات والنظافة الشخصيةوالعامة.ثالثا: الانضباط والالتزام بالتوجيهات والتعليمات في المطار والطائرة، وعكس صورة حضارية عن أهل اليمن، وإعطاء انطباع رائع للجانب الهندي لكييساعدونا مستقبلا في إجراءات الاجلاء في الأيام القادمة.رابعا: الالتزام بالحجر الذاتي عند وصولهم لأرض الوطن، حفاظا علىصحتهم وصحة مخالطيهم من أهلهم ومجتمعهم في الحي أو القرية.وختم الدكتور باصريح مؤكداً، بأن ترتيب سفر العالقين وعودتهم إلى الوطن هو واجب الجميع، وليسمنة منا لهؤلاء العالقين الذين عانوا بعيدا عن أرض الوطن، وتقطعت بهم السبل،والذي بيننا وبين الشعب هو ميثاق وعقد، لخدمتهم وتحقيق مصالحهم، فهذا واجبنالا نستحق عليه الشكر أو الثناء، فليس لنا عليهم فضل فنحن نقوم بمهامنا ونستلمعليها الأجر، نحن وجدنا لخدمة الشعب اليمني، إذا نجحنا بالحمد لله، وإذاقصرنا فمن حق الناس التحقيق معنا ومع أكبر كبير في الدولة إذا وجد تقصير. وأكمل: نحن طاقاتنا وعلمنا وجهدنانوظفه لخدمة هذا الشعب الطيب، بلدة طيبة ورب غفور، يستلزم أن يكونأهلها طيبين. والحليم تكفيه الإشارة.