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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي الايرانية تستهدف مدينة مأرب بصاروخ باليستي والان مع التفاصيل
الخميس 25 يونيو 2020
استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الخميس، مدينة مأرب، شرقي اليمن، بصاروخ باليستي، وسمع دوي انفجار عنيف، وفقا لمصدر عسكري وشهود عيان.
وقالت المصادر وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن انفجارا عنيفا هز مدينة مأرب، جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية في محيط المجمع الحكومي.
وأشارت المصادر، إلى أن الصاروخ سقط بالقرب من حي سكني، دون أن يعرف على الفور حجم الأضرار التي خلفها.
ويتزامن إطلاق الصاروخ، مع تصعيد عسكري واسع نفذته المليشيا الحوثية في أطراف مدينة مأرب بهدف اجتياح المحافظة النفطية.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، قد ندد، اليومين الماضيين، بالتصعيد الحوثي على مأرب، وحث على خفض جدي للتصعيد وإعطاء فرصة للسلام والاستمرار في الانخراط بشكل بنّاء.
وأعرب غريفيث، عن أمله في أن تعدل الأطراف عن الاستمرار في الإصرار على كسب مزيد من المناطق بالقوة الذي لا يمكن الّا ان يعرّض اليمن إلى المزيد من العنف والمعاناة، في إشارة إلى الهجمات الحوثية المتواصلة على مأرب.
وقال المبعوث الأممي: "تعتبر مأرب ملاذاً آمناً لمئات الآلاف من النازحين اليمنيين وقد كانت مكاناً هادئاً ومستقراً نسبياً خلال سنوات الصراع الخمس، وهي غنية بالموارد الحيوية لاستمرارية وعيش اليمنيين في العديد من المحافظات الأخرى".
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