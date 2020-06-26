شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم في قاعدة عسكرية شرق طهران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أفادت قناة العربية عن ورود أنباء عن انفجار ضخم في قاعدة عسكرية شرق العاصمة طهران. Advertisements وتحدث ناشطون إيرانيون عن سماع دوي انفجار في منطقة تقع شرق العاصمة الإيرانية طهران، بدورها نقلت وكالة مهر عن مصادر غير رسمية سماع صوت انفجار ضخم شرق طهران. يذكر أن المنطقة التي تحدث عنها الناشطون تقع قرب منطقة بارشين التي تضم موقع بارشين العسكري و معامل للصناعات الدفاعية. وأضافت “مهر” إن سكان بلدتي بومهن و برديس شرق طهران سمعوا صوت الانفجار دون تقديم معلومات إضافية.

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