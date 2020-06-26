شكرا لقرائتكم خبر عن تقارب 2.4 مليون حالة ... إصابات كورونا في أمريكا ترتفع والان نبدء بالتفاصيل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و374 ألفا و282 شخصا بزيادة 37667 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 692 ليصل الإجمالي إلى 121809 حالات.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 يونيو حزيران مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.