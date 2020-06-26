شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الصين والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 6.4 درجة ضرب منطقة تبعد 279 كيلومترا إلى الجنوبي الشرقي من هوتان في الصين يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق منخفض يبلغ عشرة كيلومترات.