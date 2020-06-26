'فيفا' ينعش خزائن تطبيعة اتحاد الكرة بمليون دولار

ويعد اتحاد الكرة العراقية "الهيئة التطبيعية"، أحد الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للعبة جاني إنفانتينو بعد اجتماع مجلس "فيفا" الخميس، عبر تقنية الاتصال بالفيديو، إن "الاتحاد الدولي قرر تخصيص مبلغ 1,5 مليار دولار من أجل مساعدة الاتحادات الأعضاء التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك على شكل منح وقروض".



وأوضح "يمكن لكل من الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 211، أن تتلقى مليون دولار مع تخصيص مساعدة إضافية بقيمة 500 ألف دولار لمساعدة كرة القدم النسائية".

وشدد إنفانتينو في المؤتمر الصحفي، "سنمارس رقابة صارمة على استخدام الأموال، مع تدقيق في الحسابات، وستكون هناك شروط واضحة للغاية بخصوص السداد".

وسبق للاتحاد الدولي أن قرر في نيسان دفع نحو 150 مليون دولار إلى الاتحادات الوطنية، هي عبارة عن دفعات مستحقة سُدِدَت بشكل مبكر لمواجهة تبعات أزمة "كوفيد-19" الذي عطل كرة القدم منذ اذار قبل أن تعود تدريجياً ايار الماضي.



وستتوفر مساعدات أخرى على شكل قروض بدون فوائد، قد تصل الى 35 بالمئة من دخل كل اتحاد، على أن يكون الحد الأدنى لكل قرض 500 ألف دولار، والحد الأقصى 5 مليون دولار، في حين باستطاعة الاتحادات القارية (مثل الاتحاد الأوروبي أو الآسيوي) الحصول على قرض بقيمة 4 ملايين دولار.