السيسي لرئيس جنوب أفريقيا: النيل قضية "وجودية" لشعب مصر

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاتصال تناول بالأساس تطورات ملف سد النهضة، خاصةً في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الأطراف.

وأكد السيسي من جانبه مجدداً على محددات وثوابت الموقف المصري في هذا الإطار، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، وذلك بضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وجدد الرئيس المصري رفضه الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

من جانبه؛ أعرب رامافوزا عن التطلع لتكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، مشيداً بالإرادة السياسية الصادقة والبناءة التي تبديها مصر دوماً للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.

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وفي وقت سابق الخميس، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن التفاوض هو السبيل الوحيد أمام مصر والسودان وإثيوبيا لحل الخلافات المتعلقة بسد النهضة.

وأضاف في تصريحات صحفية، نعتقد أن المشاورات الثلاثية بشأن سد النهضة لا تزال تمضي قدما، ونحن ندعمها، والحوار هو السبيل الوحيد للخروج من أزمة سد النهضة.

والأسبوع الماضي، أعلنت مصر، تقدمها بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي للتوصل لحل عادل للقضية.

واتخذت مصر هذه الخطوة - بحسب بيان رسمي- على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية "غير الإيجابية".

وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.