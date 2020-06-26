شكرا لقرائتكم خبر عن منى الحديدى عضو "الأعلى للإعلام": التشكيل الجديد يؤمن بالعمل التراكمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منى الحديدى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التشكيل الجديد للمجلس يؤمن بالعمل التراكمى وأنه سيبنى عمله على الجهود التي بذلت من المجلس السابق.

وتمنت منى الحديدى في تصريحات لـ"الخليج 365"، التوفيق للتشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذه الدورة، مؤكدة أن رؤية المجلس وأجندة اهتمامه تخدم على الإعلام المصرى داخليًا وإقليميًا وخارجيًا.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 336 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر وعضوية كل من :

1 - المستشار محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة .

2- أمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

3- المهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

4- عزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .

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5- صالح عبد السميع الصالحي - صحفی .

6- نشأت محمد محمد الديهى - إعلامي .

7 - رانيا متولی هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة 8- السيدة الدكتورة / منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات .

المادة الثانية

تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات.

المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه صدر برئاسة الجمهورية.