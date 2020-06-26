تنسيقية شباب الأحزاب تسلم مستلزمات طبية لمديرية الصحة بالقليوبية (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووفد من حزب الحرية وحزب النور ، الدكتورة نجلاء المهدي مديرة الرعاية الأساسية ومنسق 100 مليون صحة بمحافظة القليوبية حيث قام ممثلوا التنسيقية بتوفير مجموعة من المستلزمات الطبية، و التي اشتملت على : - عدد ٢٨ ألف كمامة ( مطابقة للمواصفات ) - عدد ٤ آلاف ترمومتر ديجيتال - عدد ٢٧٥ كيلو كلور صافي ( مطابق للمواصفات ) -عدد ٢٥٠ لتر كحول صافي ( مطابق للمواصفات ) Advertisements -عدد ٣ آلاف مطبوعة إرشادية يأتى ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات. قام الوفد بتسليم جزء من التبرع لمديرية الصحة بالقليوبية، على أن يتم توزيع الكمية الأخرى على وحدات الصحة تنسيقاً مع مديرية الصحة بالمحافظة،و من المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقديم الدعم لأهالينا في المحافظة وللمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.

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