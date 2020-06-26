شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا هاشم عضو "الأعلى للإعلام": الاجتهاد والمثابرة هو من يؤهل لتقدم الصفوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاجتهاد والمثابرة والصمود هو فقط من يؤهل لتقدم الصفوف، مضيفًا أننا في دولة مختلفة ونظام مختلف ولدينا قيادة سياسية تؤمن بالاجتهاد وإتاحة الفرصة للشباب والمرأة.

ووجهت رانيا هاشم في تصريحات لـ"الخليج 365"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اختياره لها لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، متابعة: "لكل مجتهد نصيب شعار المرحلة، أتمنى أن أكون إضافة، الكاتب الصحفى كرم جبر إضافة كبيرة ويعمل بصمت حتى في عز الأزمات".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 336 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر وعضوية كل من :

1 - المستشار محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة .

2- أمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

3- المهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

4- عزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .

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5- صالح عبد السميع الصالحي - صحفی .

6- نشأت محمد محمد الديهى - إعلامي .

7 - رانيا متولی هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة 8- السيدة الدكتورة / منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات .

المادة الثانية

تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات.

المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه صدر برئاسة الجمهورية.