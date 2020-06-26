شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومى لحقوق الإنسان" يعلن افتتاح المقر الجديد للمجلس أكتوبر القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تخصيص وإقامة مبنى مستقل للمجلس وتجهيزه بأحدث الأجهزة الحديثة يعكس مدى الاهتمام بالجانب الإنسانى وتحسين والارتقاء بحالة حقوق الإنسان .
وقال محمد فايق فى تصريحات صحفية له اليوم، خلال تفقده لمبنى المجلس الجديد فى القاهرة الجديدة، إن تجهيز المبنى بأحدث أجهزة الاتصالات واللوجيسيات من شأنه يساعد فى ربط المقر الرئيسي للمجلس بفروعه على مستوى الجمهورية بما يؤدى فى النهاية إلى سرعة التعامل والتفاعل مع منظومة شكاوى حقوق الإنسان .
وتابع محمد فايق :" كما أن تجهيز المجلس بمكتبة حديثة رقمية من شأنه يساعد فى نشر ثقافة حقوق الانسان "، موجها الشكر للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والشركة الوطنية التى تشرف على بناء وتجهيز المبنى بكافة ملحقاته من أجهزة فنية ومعدات لوجيستية وأجهزة اتصالات، مضيفا أنه من المنتظر أن يتم افتتاح المبنى الجديد للمجلس فى شهر أكتوبر القادم.
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