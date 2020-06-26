شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تصدر مصر معدلات النمو العالمى شهادة بمتانة الاقتصاد وقوة الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، على قوة ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر طيلة السنوات الماضية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتضمنت ترشيد الدعم ورفعه تدريجيا عن الطاقة وغيرها.

وقال محمود، فى بيان له اليوم، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى قامت بها مصر، ولا تزال هى السبب وراء تماسك اقتصاد الوطن رغم جائحة كورونا، والتى أدت إلى انهيار الاقتصاد العالمى، مشددا على أن النجاح الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى، والأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى بشكل عام، خلال الفترة الماضية، هو أحد أهم الأسباب الرئيسية فى تماسك الاقتصاد والقدرة على التكيف مع الأزمات.

وشدد محمود، أنه فى عز الأزمة الحالية، استطاعت البلد أن تقف بجوار الطبقات الفقيرة والمحتاجة وتدعم العمالة غير المنتظمة وتدعم أصحاب المشاريع وأصحاب الشركات السياحية. وتأجيل أقساط البنوك ورصد ميزانية ضخمه للتعامل مع جائحة كورونا.