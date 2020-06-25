الحسيمة..عناصر الوقاية المدنية تنتشل جثة شاب لقي حتفه غرقا في إحدى بحيرات دوار أزيلا

انتشلت فرقة الضفاضع البشرية، التابعة لعناصر الوقاية المدنية، اليوم الخميس، في إقليم الحسيمة، جثة شاب، لقي حتفه غرقا في إحدى البحيرات، الموجودة على مستوى دوار أزيلا.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الشاب، البالغ من العمر 19 سنة، كان قد ذهب رفقة أصدقائه إلى البحيرة المائية قصد السباحة، لكنه توفي غرقا.
ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات، قصد عرضها على تشريح طبي لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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